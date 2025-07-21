Хто зі знаків зодіаку вже цього тижня отримає довгоочікувану підтримку

Уже цього тижня обрані знаки відчують, що вони не одні. Всесвіт в особливий спосіб надішле підтримку, якої вони так чекали.

Терези та Стрілець, те, що здавалось "надто важким", стане легшим – просто тому, що хтось буде поруч або просто на вашому боці, пише LifeStyle24.

До слова Для Овнів тиждень почнеться з додаткової роботи: гороскоп на 21 липня

Терези

Після непростих останніх тижнів Терези нарешті відчують, що їх по-справжньому хтось чує і розуміє. Це може бути друг, партнер або людина з минулого, яка з'явиться саме тоді, коли це буде вкрай необхідно. Терези отримають не просто співчуття, а реальні дії, слова підтримки й емоційний тил. На полегшення чекайте у другій половині тижня.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Цей знак отримає "зелене світло" у тій сфері, де відчував застій – фінанси, подорожі, навчання чи юридичні справи. Стрільці нарешті почують: "Так, можеш" – і це буде або схвалення, або допомога від потрібної людини. Ситуація, яка тягнулась надто довго, зрушить із мертвої точки.

Гороскоп для Стрільців

Крім того, на серпень уже спрогнозовано, кому вдасться досягти успіху. Можливо, саме ваш знак опинився у цьому списку.