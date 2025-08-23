До кінця серпня хтось може опинитись у ситуації, яка вимагатиме особливої пильності. Це не завжди про фізичну небезпеку – інколи йдеться про конфлікти, фінансові ризики чи емоційні потрясіння.

Близнюки, Лев і Скорпіон, небезпека може проявлятись по-різному, але ключ до її подолання – уважність та спокій, пише LifeStyle 24.

Важливо Водоліям прогнозують несприятливий день: гороскоп на 23 серпня

Близнюки

Астрологи кажуть, що Близнюкам варто бути більш обережними у спілкуванні. Є ризик, що одне необережне слово або жарт може вилитись у серйозну сварку. Краще уникайте конфліктних ситуацій та людей, які провокують на вибух емоцій.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Для вас небезпека може бути емоційною: можливі розчарування у близьких людях або колегах. Ймовірно, це доволі сильно вдарить по вашій довірі до цих людей, тому у такому випадку краще зберігати холодний розум і не робити поспішних висновків. Час розставить усе на свої місця.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Серпень може принести випробування у фінансовій сфері. Є небезпека витратити гроші через поспішні рішення чи довіру до ненадійних людей. Рекомендовано по декілька разів перевіряти документи та угоди, щоб не опинитись у пастці.

Гороскоп для Скорпіонів

Однак засмучуватись не варто. Можливо, ваш знак зодіаку є у списку тих, хто незабаром отримає приємний подарунок.