Хто зі знаків зодіаку цих вихідних здійснить велику покупку

Астрологи уже розповіли, хто з дня на день зробить велику покупку. Ба більше, для когось це стане реалізацією мрії.

Телець та Терези, ваша покупка стане дуже корисною та точно довго прослужить, пише LifeStyle24.

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Телець

Спершу Тельці отримають нові пропозиції щодо збільшення прибутку у вигляді підвищення зарплати чи премії. На фоні такої радості захочеться здійснити покупку, яка буде нагадувати про цей щасливий день. Однак астрологи рекомендують віддавати перевагу чомусь корисному та тому, що стане у пригоді в буденності. Можливо, вже є така річ, яка дуже потрібна, але весь час шкодували на неї грошей.

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Терези

Вихідні для Терезів стануть шансом вирватись на шопінг. Цей знак зодіаку вже давно знає, що має купити, адже це покупка їхньої мрії. Звертайте увагу на якість та можливі пошкодження товару, щоб потім не шкодувати про певні недоліки. Краще 10 разів перевірте, ніж потім 100 разів шкодуватимете через неуважність.

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