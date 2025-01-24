Телец и Весы, ваша покупка станет очень полезной и точно долго прослужит, пишет LifeStyle24.

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Телец

Сначала Тельцы получат новые предложения по увеличению прибыли в виде повышения зарплаты или премии. На фоне такой радости захочется совершить покупку, которая будет напоминать об этом счастливом дне. Однако астрологи рекомендуют отдавать предпочтение чему-то полезному и тому, что пригодится в обыденности. Возможно, уже есть такая вещь, которая очень нужна, но всё время жалели на нее денег.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Выходные для Весов станут шансом вырваться на шопинг. Этот знак зодиака уже давно знает, что должен купить, ведь это покупка их мечты. Обращайте внимание на качество и возможные повреждения товара, чтобы потом не жалеть об определенных недостатках. Лучше 10 раз проверьте, чем потом 100 раз будете жалеть из-за невнимательности.

Гороскоп для Весов