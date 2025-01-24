Рак, Скорпіон і Риби, вам слід навчитись відпускати минуле та рухатись вперед до щасливого майбутнього, пише LifeStyle24.

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Рак

Усім відомо, що Раків можна назвати справжніми романтиками, які мають глибоку прив'язаність до людей. У стосунках вони повністю віддають себе, а після розриву продовжують згадувати колишніх, ідеалізуючи відносини.

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Скорпіон

Якщо у житті Скорпіонів стосунки з партнером закінчуються не з їхньої ініціативи, то у їхніх душах можуть панувати різні емоції: від образи та болю до жаги помсти. Крім того, цей знак зодіаку може довго зберігати почуття до людини та тривалий час вдається до аналізу минулого, адже намагається знайти істинну причину розриву.

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Риби

Цьому знаку зодіаку властиво ідеалізувати кохання. Навіть якщо колишні стосунки не були щасливими, Риби намагатимуться згадувати все у хорошому світлі з найяскравішими барвами. Ба більше, вони навіть можуть припустити думку, щоб зробити крок до повернення колишнього.

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