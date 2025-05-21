2 знаки зодіаку, які вже до кінця травня будуть на сьомому небі від щастя
Останні травневі дні подарують декому вир радості, натхнення та справжнього відчуття щастя. Доля усміхнеться тим, хто готовий прийняти хороші новини з відкритим серцем.
Терези та Козоріг, кінець травня – це не просто вдалий період, а справжній емоційний підйом. Буде можливість не просто поглянути на світ по-новому, а й повірити в себе, пише LifeStyle24.
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Терези
Кінець останнього весняного місяця – золота пора для Терезів. Вони відчують себе впевнено, стабільно та натхненно, особливо в особистому житті. Розраховуйте на зізнання у коханні, подарунки долі чи реалізацію давньої мрії. Грошовий успіх, тепло у стосунках і внутрішній баланс – усе опиниться в одній точці.
Гороскоп для Терезів
Козоріг
У Козорогів усе починає набирати обертів: нові знайомства, позитивні зрушення з пошуку нової роботи та шанс на яскраву мандрівку, які перевернуть внутрішній стан. У травні відкриються двері у щось більше – можливість, яка давно висіла у повітрі.
Гороскоп для Козорогів
Пунктуальність – гарна риса характеру, яка притаманна далеко не всім. Але є ті, які не запізнюються ніколи у своєму житті.