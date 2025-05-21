Терези та Козоріг, кінець травня – це не просто вдалий період, а справжній емоційний підйом. Буде можливість не просто поглянути на світ по-новому, а й повірити в себе, пише LifeStyle24.

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Терези

Кінець останнього весняного місяця – золота пора для Терезів. Вони відчують себе впевнено, стабільно та натхненно, особливо в особистому житті. Розраховуйте на зізнання у коханні, подарунки долі чи реалізацію давньої мрії. Грошовий успіх, тепло у стосунках і внутрішній баланс – усе опиниться в одній точці.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

У Козорогів усе починає набирати обертів: нові знайомства, позитивні зрушення з пошуку нової роботи та шанс на яскраву мандрівку, які перевернуть внутрішній стан. У травні відкриються двері у щось більше – можливість, яка давно висіла у повітрі.

Гороскоп для Козорогів

Пунктуальність – гарна риса характеру, яка притаманна далеко не всім. Але є ті, які не запізнюються ніколи у своєму житті.