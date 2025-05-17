Діва та Козоріг, ви завжди дотримуєтесь домовленого часу й ніколи не змушуєте когось на себе чекати, пише Lifestyle24.

Читайте також Тельці – не відпускайте телефон із рук, очікуйте на важливе повідомлення: гороскоп на 17 травня

Діва

У Дів будь-яка зустріч розрахована до хвилини. Для них пунктуальність – це прояв поваги. Зазвичай вони приходять раніше, ніж треба, й дуже нервуються, коли інші не роблять цього у відповідь. До прикладу, якщо зустріч запланована на 15:00 – Діви на місці будуть о 14:50.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Козороги дуже серйозні та відповідальні. Їхня пунктуальність завжди пов'язана з внутрішньою дисципліною й бажанням справити враження надійної людини. Вони не люблять хаосу й непередбачуваних ситуацій, тому завжди все намагаються контролювати. Якщо Козороги запізнюються – це щось таке, що стається раз на століття.

Гороскоп для Козорогів

Зрада – один з найгірших вчинків, до якого може вдатись людина. А дехто ніколи цього не пробачить.