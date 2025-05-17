В усіх знаків зодіаку день розпочнеться із застереження, що краще не вставати з ліжка з лівої ноги, пише LifeStyle24.

До слова 3 знаки зодіаку, які до кінця травня захочуть завершити стосунки

Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 травня для Овнів

Уважніше ставтесь до фінансового становища. Якщо серед ваших бажань є дорога мрія, то варто відмовитись від дрібних покупок.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 травня для Тельців

Сьогодні саме той день, коли треба слідкувати за телефоном, щоб не пропустити термінового повідомлення. Що це буде – загадка від зірок.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 травня для Близнюків

Попри те, що ранок може розпочатись з деяких проблем, зневірюватись точно не треба. Ви зможете подолати більше, ніж собі уявляєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 травня для Раків

Ракам повідомлять про цікаві пропозиції. Одна з них може стати тією, про яку раніше тільки могли мріяти.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 травня для Левів

Конфлікти та сварки заберуть багато енергії. Краще ретельніше придивіться до свого оточення, можливо, дехто наполегливо намагається добитись вашої уваги.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 травня для Дів

Творче заняття принесе Дівам спокій та умиротворення. Вечір рекомендовано провести у теплому родинному колі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 травня для Терезів

Астрологи рекомендують Терезам на день забути про всі свої проблеми. Дайте можливість організму розслабитись.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 травня для Скорпіонів

Скорпіони давано не займались улюбленим хобі. Сьогодні не рекомендовано намагатись швидко вирішувати особисті питання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 травня для Стрільців

Щоб зняти напругу робочого тижня, сходіть на прогулянку в парк чи заплануйте зустріч із друзями. Будь-який з обраних варіантів піде на користь.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 травня для Козорогів

Ранок розпочнеться з приємних сюрпризів. Сьогодні точно треба відмовитись від різких висловлювань і радикальних рішень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 травня для Водоліїв

Водоліям настав час повертатись до фізичних навантажень. Спорт допоможе підійняти настрій і покращить загальне самопочуття.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 травня для Риб

Риби отримають несподівані фінансові надходження. Дозвольте собі їх витратити на бажані покупки.

Постійні хвилювання негативно впливають на загальний настрій та самопочуття. Деяким знакам зодіаку варто змінити підхід до життя.