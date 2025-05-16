Близнюки, Стрілець і Водолій, розставання – це не завжди про біль, а іноді це про чесність із собою, пише Lifestyle24.

До теми Надто боляче, щоб знову довіритись: 2 знаки зодіаку, які ніколи не пробачать зраду

Близнюки

Дуже часто у цього знака зодіаку посилюється внутрішній конфлікт між бажанням свободи та потребою у стабільності. Зовсім скоро Близнюки відчують, що поточні стосунки їх стримують або більше не надихають. Ймовірно, ухвалення рішення про розрив буде швидким.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

У травні Стрільці відчують, що їм стало тісно у стосунках, які здаються рутинними чи надто обмежувальними. Це місяць, коли вони прагнутимуть свободи дій, подорожей та розвитку. Скоріш за все цей знак зодіаку вибере самотність замість пошуку компромісу.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Наприкінці останнього весняного місяця Водолії прийдуть до висновку, що емоційна дистанція з партнером стала занадто великою. Ймовірно, вони вийдуть зі стосунків тихо і без жодних драм.

Гороскоп для Водоліїв

Для когось травень буде багатий на велику кількість важливих подій. Цей марафон розпочнеться з дня на день.