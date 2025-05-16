Близнецы, Стрелец и Водолей, расставание – это не всегда о боли, а иногда это о честности с собой, пишет Lifestyle24.
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Близнецы
Очень часто у этого знака зодиака усиливается внутренний конфликт между желанием свободы и потребностью в стабильности. Совсем скоро Близнецы почувствуют, что текущие отношения их сдерживают или больше не вдохновляют. Вероятно, принятие решения о разрыве будет быстрым.
Гороскоп для Близнецов
Стрелец
В мае Стрельцы почувствуют, что им стало тесно в отношениях, которые кажутся рутинными или слишком ограничительными. Это месяц, когда они будут стремиться к свободе действий, путешествиям и развитию. Скорее всего этот знак зодиака выберет одиночество вместо поиска компромисса.
Гороскоп для Стрельцов
Водолей
В конце последнего весеннего месяца Водолеи придут к выводу, что эмоциональная дистанция с партнером стала слишком большой. Вероятно, они выйдут из отношений тихо и без всяких драм.
Гороскоп для Водолеев
Для кого-то май будет богат на большое количество важных событий. Этот марафон начнется со дня на день.