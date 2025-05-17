У всех знаков зодиака день начнется с предостережения, что лучше не вставать с кровати с левой ноги, пишет LifeStyle24.

К слову 3 знака зодиака, которые до конца мая захотят завершить отношения

Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на 17 мая для Овнов

Внимательнее относитесь к финансовому положению. Если среди ваших желаний есть дорогая мечта, то стоит отказаться от мелких покупок.

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Сегодня именно тот день, когда надо следить за телефоном, чтобы не пропустить срочного сообщения. Что это будет – загадка от звезд.

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Несмотря на то, что утро может начаться с некоторых проблем, отчаиваться точно не надо. Вы сможете преодолеть больше, чем себе представляете.

Гороскоп на 17 мая для Раков

Гороскоп на 17 мая для Раков

Ракам сообщат об интересных предложениях. Одно из них может стать тем, о котором раньше только могли мечтать.

Гороскоп на 17 мая для Львов

Гороскоп на 17 мая для Львов

Конфликты и ссоры заберут много энергии. Лучше тщательнее присмотритесь к своему окружению, возможно, кое-кто настойчиво пытается добиться вашего внимания.

Гороскоп на 17 мая для Дев

Гороскоп на 17 мая для Дев

Творческое занятие принесет Девам спокойствие и умиротворение. Вечер рекомендуется провести в теплом семейном кругу.

Гороскоп на 17 мая для Весов

Гороскоп на 17 мая для Весов

Астрологи рекомендуют Весам на день забыть обо всех своих проблемах. Дайте возможность организму расслабиться.

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Скорпионы давно не занимались любимым хобби. Сегодня не рекомендуется пытаться быстро решать личные вопросы.

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

Чтобы снять напряжение рабочей недели, сходите на прогулку в парк или запланируйте встречу с друзьями. Любой из выбранных вариантов пойдет на пользу.

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Утро начнется с приятных сюрпризов. Сегодня точно надо отказаться от резких высказываний и радикальных решений.

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Водолеям пора возвращаться к физическим нагрузкам. Спорт поможет поднять настроение и улучшит общее самочувствие.

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Рыбы получат неожиданные финансовые поступления. Позвольте себе их потратить на желаемые покупки.

Постоянные волнения негативно влияют на общее настроение и самочувствие. Некоторым знакам зодиака стоит изменить подход к жизни.