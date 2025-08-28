Кінець серпня принесе чимало сюрпризів – для одних це будуть приємні новини, а для інших – несподівані повороти, які змінять плани. До цих подій залишились лічені дні.

Близнюки, Терези та Риби, ви завершите серпень у зовсім іншому настрої, ніж починали його. Несподіванки стануть поштовхом до змін, які принесуть нові можливості восени, пише LifeStyle 24.

Близнюки

Наприкінці літа Близнюки можуть опинитись у такій ситуації, де події розгортатимуться швидше, ніж вони встигатимуть реагувати. Це може бути як раптова подорож, нова можливість у роботі, так і несподівана зустріч. Головне – не чинити опір змінам.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Для Терезів серпень завершиться подіями, які порушать їхні плани. Може випасти шанс, що буквально "переверне гру": новий проєкт, вигідна пропозиція або важлива розмова. Цей знак відчує, що життя готує їх до нового розділу.

Гороскоп для Терезів

Риби

А Риби постануть перед несподіваним одкровенням у стосунках. Хтось може зізнатись у почуттях, або навпаки – відкритись з неочікуваного боку. Це змусить Риб переглянути свої уявлення про людей поруч.

Гороскоп для Риб

