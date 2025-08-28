Близнюки, Терези та Риби, ви завершите серпень у зовсім іншому настрої, ніж починали його. Несподіванки стануть поштовхом до змін, які принесуть нові можливості восени, пише LifeStyle 24.
Близнюки
Наприкінці літа Близнюки можуть опинитись у такій ситуації, де події розгортатимуться швидше, ніж вони встигатимуть реагувати. Це може бути як раптова подорож, нова можливість у роботі, так і несподівана зустріч. Головне – не чинити опір змінам.
Терези
Для Терезів серпень завершиться подіями, які порушать їхні плани. Може випасти шанс, що буквально "переверне гру": новий проєкт, вигідна пропозиція або важлива розмова. Цей знак відчує, що життя готує їх до нового розділу.
Риби
А Риби постануть перед несподіваним одкровенням у стосунках. Хтось може зізнатись у почуттях, або навпаки – відкритись з неочікуваного боку. Це змусить Риб переглянути свої уявлення про людей поруч.
