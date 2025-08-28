Близнецы, Весы и Рыбы, вы завершите август в совсем другом настроении, чем начинали его. Неожиданности станут толчком к изменениям, которые принесут новые возможности осенью, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

В конце лета Близнецы могут оказаться в такой ситуации, где события будут разворачиваться быстрее, чем они будут успевать реагировать. Это может быть как внезапное путешествие, новая возможность в работе, так и неожиданная встреча. Главное – не сопротивляться изменениям.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Для Весов август завершится событиями, которые нарушат их планы. Может выпасть шанс, что буквально "перевернет игру": новый проект, выгодное предложение или важный разговор. Этот знак почувствует, что жизнь готовит их к новой главе.

Гороскоп для Весов

Рыбы

А Рыбы предстанут перед неожиданным откровением в отношениях. Кто-то может признаться в чувствах, или наоборот – открыться с неожиданной стороны. Это заставит Рыб пересмотреть свои представления о людях рядом.

Гороскоп для Рыб

