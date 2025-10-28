В таких умовах загострюються бажання повністю змінити себе. І цьогорічний Геловін принесе величезні зміни 3 знакам зодіаку, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Овен

Гороскоп для Овнів

Овни зараз буквально постали перед серйозною зміною у своєму житті. Зірки так склалися, що підводять вас до певного фінального моменту. І Геловін може стати саме фінальною точкою, яка розпочне новий етап.

Це може бути як розв'язання проблеми у ваших стосунках, яка здавалася надзвичайно складною; так і серйозний крок вперед у кар'єрі чи взаємодія з потрібною людиною.

Близнюки

Гороскоп для Близнюків

Початок жовтня активізував у вашому житті романтику та творчість. Хтось новий міг з'явитися у вашому житті. І якщо спершу це були дружні жартики, то зараз відчувається щось більше.

Саме на Геловін ваші почуття можуть сильно прорости. І це вже буде не просто друг чи подружка.

Рак

Гороскоп для Раків

Ви відчували неймовірно бурхливі емоції упродовж останніх тижнів. Геловін може стати фінальною точкою, коли все нарешті заспокоїться. А всі питання знайдуть свою відповідь.

Астрологи вважають, що на вас може очікувати раптова зміна планів або ж несподівана поїздка. Також буде шанс провести розмову, яка суттєво зміцнить ваші стосунки з коханою людиною.