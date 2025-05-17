2 знаки зодіаку, в яких попереду найщасливіші дні у році – хто це буде

На когось чекають щасливі дні, які можуть стати поворотними моментами року. Вони заслужили на такий розвиток подій.

Овен і Терези, цей травень може стати місяцем, який ви згадуватимете з усмішкою на обличчі ще багато років, пише Lifestyle24.

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Овен

Саме зараз для Овнів відкривається "вікно удачі" – час, коли Всесвіт працює в унісон з їхніми бажаннями. Кінець останнього весняного місяця принесе успіх у фінансах, кар'єрі, а також особистих поглядах на деякі речі. Чимало представників цього знака зодіаку відчують, що вони нарешті знаходяться на "своєму місці", а мрії стали ще більш досяжними.

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Терези

Останні дні травня для Терезів стануть наче ковток свіжого повітря після затяжної паузи. Астрологи кажуть, що можуть з'явитись нові можливості у стосунках, стане відомо про майбутні приємні родинні події, а з дня на день нарешті настане довгоочікувана душевна гармонія. Крім того, зростає шанс здійснити те, що довго відкладалось – від подорожей до творчих проривів.

Гороскоп для Терезів

Травень ще й стане місяцем розлучення. Хтось захоче поставити крапку у певній любовній історії.