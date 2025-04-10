Що треба встигнути до кінця весни кожному знаку зодіаку
У весняний період душа має можливість оновитись, змінити курс і наважитись на щось шалене. До кінця сезону залишилось не так багато часу, тому час діяти.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Кожному знаку зодіаку весна дає шанс, але чи всі зможуть його правильно використати – питання залишається відкритим, пише LifeStyle24.
До теми 2 знаки зодіаку, які зустрінуть кохання всього життя вже до кінця цієї весни
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп для Овнів
Овнам треба встигнути сказати "так" своїм страхам. Весняний період хоче, щоб цей знак зодіаку перестав сумніватись у собі, у почуттях і можливостях. Тільки ризик покаже результат.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп для Тельців
Тельцям треба завершити все, що відкладали. Весна не пробачає зволікань, а закритий гештальт звільнить енергію для нових починань.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп для Близнюків
Близнюкам треба зробити акцент на подорожах. Зміна декорацій – це те, що подарує натхнення та нові ідеї.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
Відпустіть стару образу. Весна бажає, щоб цей знак зодіаку очистив душу для нових почуттів. Прощення – це не про слабкість, а про силу.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп для Левів
Леви мають зробити щось грандіозне. Не варто стримувати амбіцій, адже час сяяти – зараз.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп для Дів
Відпустіть контроль бодай на один день. Весна навчить довіряти потоку, а не тільки плануванню.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп для Терезів
Терезам треба зробити вибір, який давно відкладали. Весна не терпить нерішучості, тому варто над цим задуматись.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп для Скорпіонів
Весняний період рекомендує впустити когось у своє серце. Не всі люди зраджують, тому хтось може залишитись з вами надовго.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп для Стрільців
Говоріть правду. Комусь – а, можливо, і собі. Весна перебуває на стороні чесності, тому зважте на це.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козорогів
Зробіть щось для душі, а не для результату. Весна просить згадати, що варто жити не лише заради досягнень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп для Водоліїв
Водоліям треба зробити все, щоб світ їх почув. Навіть найшаленіша думка може надихнути інших.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп для Риб
Треба зробити перший крок. Весняний період наполягає на тому, що очікування – це не варіант.
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