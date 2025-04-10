Каждому знаку зодиака весна дает шанс, но все ли смогут его правильно использовать – вопрос остается открытым, пишет LifeStyle24.
К теме 2 знака зодиака, которые встретят любовь всей жизни уже до конца этой весны
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп для Овнов
Овнам надо успеть сказать "да" своим страхам. Весенний период хочет, чтобы этот знак зодиака перестал сомневаться в себе, в чувствах и возможностях. Только риск покажет результат.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп для Тельцов
Тельцам надо завершить все, что откладывали. Весна не прощает промедлений, а закрытый гештальт освободит энергию для новых начинаний.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп для Близнецов
Близнецам надо сделать акцент на путешествиях. Смена декораций – это то, что подарит вдохновение и новые идеи.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп для Раков
Отпустите старую обиду. Весна желает, чтобы этот знак зодиака очистил душу для новых чувств. Прощение – это не о слабости, а о силе.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп для Львов
Львам предстоит сделать что-то грандиозное. Не стоит сдерживать амбиций, ведь время сиять – сейчас.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп для Дев
Отпустите контроль хотя бы на один день. Весна научит доверять потоку, а не только планированию.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп для Весов
Весам надо сделать выбор, который давно откладывали. Весна не терпит нерешительности, поэтому стоит над этим задуматься.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп для Скорпионов
Весенний период рекомендует впустить кого-то в свое сердце. Не все люди изменяют, поэтому кто-то может остаться с вами надолго.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп для Стрельцов
Говорите правду. Кому-то – а, возможно, и себе. Весна находится на стороне честности, поэтому учтите это.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп для Козерогов
Сделайте что-то для души, а не для результата. Весна просит вспомнить, что стоит жить не только ради достижений.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп для Водолеев
Водолеям надо сделать все, чтобы мир их услышал. Даже самая безумная мысль может вдохновить других.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп для Рыб
Надо сделать первый шаг. Весенний период настаивает на том, что ожидание – это не вариант.
Интересно, что для кого-то апрель может быть худшим месяцем в году. Узнавайте, о ком идет речь.