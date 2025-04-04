У кого зі знаків зодіаку до кінця ретроградного Меркурія відбудуться серйозні зміни у житті

Період ретроградного Меркурія триватиме до 7 квітня 2025 року. Хоч і залишились лічені дні до його закінчення, деякі знаки зодіаку ще встигнуть відчути кардинальні зміни у житті.

Овен, Рак і Козоріг, це може бути непросто, але кінцевий результат приведе до чогось кращого, пише Lifestyle24.

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Овен

Цьому знаку зодіаку прогнозують зміну роботи, підвищення або звільнення. Також може відбутись кардинальний перегляд цілей та кар'єрних амбіцій. Деякі випробування принесуть нові можливості й допоможуть стати сильнішими.

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Рак

У Раків астрологи роблять акцент на особистих стосунках. Прогнозують розставання з партнером або новий етап у відносинах, перегляд старих образ і розв'язання давніх конфліктів або ухвалення важливих рішень, що вплинуть на майбутнє. Варто довіряти собі – те, що зараз здається складним, у майбутньому принесе щастя.

Гороскоп для Раків

Козоріг

У Козорогів передбачається фінансовий прорив або черговий період випробувань.

Несподівані витрати або великий фінансовий прибуток.

Нові кар'єрні можливості, які потребуватимуть швидких рішень.

Радикальна зміна поглядів на гроші та успіх.

Варто краще контролювати свої фінанси та уникати поспішних рішень – результат вас здивує.

Гороскоп для Козорогів

Лише п'ять дат у квітні будуть сприятливими. На них треба орієнтуватись найбільше, якщо бажаєте досягти успіху.