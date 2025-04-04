Телець і Скорпіон, Близнюки та Терези, готуйтесь до справжнього кохання вже у квітні, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Близнюкам доведеться вступити у боротьбу: гороскоп на 4 квітня

Телець і Скорпіон

Тельці – надійні, стабільні та віддані партнери. Скорпіони – пристрасні, глибокі та емоційні. Разом вони створюють ідеальний баланс між стабільністю та пристрастю. Якщо ці два знаки зодіаку зустрінуться у квітні – це може стати початком доленосного кохання. Їм цей місяць принесе яскраві емоції, романтику, глибокі розмови та розкриття справжніх почуттів, а також можливість побудувати міцні й надійні стосунки.

Близнюки та Терези

Обидва знаки є товариськими та легкими на підйом. Близнюки забезпечують цікавість і динаміку, а Терези – гармонію та романтику. Разом у них виходить міцний емоційний зв'язок. Така зустріч у квітні цих двох знаків зодіаку прогнозує швидкий пошук спільної мови та відчуття справжньої магії кохання. Квітень подарує не просто гарний настрій, а й несподівані зустрічі та кохання з першого погляду, нові пригоди, романтичні подорожі та незабутні моменти.

Але для когось квітень виявиться проблематичним. Під загрозою опиниться поточне місце праці.