Овен, Рак и Козерог, это может быть непросто, но конечный результат приведет к чему-то лучшему, пишет Lifestyle24.

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Овен

Этому знаку зодиака прогнозируют смену работы, повышение или увольнение. Также может произойти кардинальный пересмотр целей и карьерных амбиций. Некоторые испытания принесут новые возможности и помогут стать сильнее.

Гороскоп для Овнов

Рак

У Раков астрологи делают акцент на личных отношениях. Прогнозируют расставание с партнером или новый этап в отношениях, пересмотр старых обид и разрешение давних конфликтов или принятие важных решений, что повлияют на будущее. Стоит доверять себе – то, что сейчас кажется сложным, в будущем принесет счастье.

Гороскоп для Раков

Козерог

У Козерогов предвидится финансовый прорыв или очередной период испытаний.

Неожиданные расходы или крупная финансовая прибыль.

Новые карьерные возможности, которые потребуют быстрых решений.

Радикальное изменение взглядов на деньги и успех.

Стоит лучше контролировать свои финансы и избегать поспешных решений – результат вас удивит.

Гороскоп для Козерогов

Только пять дат в апреле будут благоприятными. На них надо ориентироваться больше всего, если хотите достичь успеха.