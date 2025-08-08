Наше життя настільки насичене, що у вирі подій ми забуваємо про свій емоційний стан. Тому сьогодні астрологи радять більшості знаків зодіаку відпочити та набратися енергії.

Важливо завжди ставити себе та своє здоров'я на перше місце, особливо зараз, коли ми живемо у постійному стресі. Повний гороскоп на всіх знаків зодіаку на п'ятницю, 8 серпня, читайте на LifeStyle 24.

Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 серпня для Овнів

Ця п'ятниця буде для Овнів дуже активною. Ви відчуєте приплив енергії, тож з легкістю зможете ефективно вирішити будь-які завдання. Якщо планували розпочати новий проєкт – сьогодні ідеальний день. Або ж закінчіть до кінця всі справи, які зараз є, щоб вихідними максимально релаксувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 серпня для Тельців

Тельці сьогодні будуть в центрі уваги. Будьте відкриті до нових знайомств, адже сьогодні вони у вас точно будуть.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 серпня для Близнюків

Близнюкам у п'ятницю варто контролювати свої витрати й утриматися від імпульсивних покупок. На тлі фінансового питання у вас також може виникнути напруження у стосунках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 серпня для Раків

Раки сьогодні захочуть побути на самоті. Це той час, коли вам варто зосередитися на своїх внутрішніх потребах. Якщо відчуєте, що не справляєтесь з емоційним навантаженням, яке є, зверніться до психолога.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 8 серпня для Левів

Сьогодні Левам варто проаналізувати свій стан, подумати, чи все в житті ви робите правильно. Ймовірно, найближчим часом доведеться наважитися на радикальні зміни, щоб не загубити себе.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто бути уважними до деталей. Так ви зможете ефективно виконувати робочі завдання та покажете відмінний результат. Керівництво буде задоволене і згодом нагородить вас.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 серпня для Терезів

Кінець робочого тижня у Терезів буде наповнений гармонією та спокоєм. Вам варто використати цей час для покращення стосунків з рідними людьми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 серпня для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні зіштовхнуться з певними проблемами, але завдяки наполегливості зможуть ефективно їх подолати. Увечері обов'язково відпочиньте, зараз вам це необхідно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 серпня для Стрільців

Стрільцям радять зосередитися на подальших цілях. Заручіться підтримкою близьких людей, щоб бути сповненими сил та впевненості, що ви не самі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 серпня для Козорогів

Козорогам потрібно побороти невпевненість у власних силах і нарешті показати себе на найвищому рівні. Не бійтеся викликів, ви зі всім впораєтесь.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 серпня для Водоліїв

Водоліям варто звернути увагу на свій емоційний стан. Якщо відчуваєте, що втомилися – візьміть відпустку й проведіть час так, як давно хотіли.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 серпня для Риб

Риби, проведіть цю п'ятницю наодинці, розберіться з думками. Якщо погода дозволяє, прогуляйтесь в парку або поїдьте за місто. Це саме те, чого вам давно бракує.