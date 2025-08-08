Важливо завжди ставити себе та своє здоров'я на перше місце, особливо зараз, коли ми живемо у постійному стресі. Повний гороскоп на всіх знаків зодіаку на п'ятницю, 8 серпня, читайте на LifeStyle 24.
Теж цікаво У цих 2 знаків зодіаку в серпні здійсниться мрія: чи є ви у списку
Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 8 серпня для Овнів
Ця п'ятниця буде для Овнів дуже активною. Ви відчуєте приплив енергії, тож з легкістю зможете ефективно вирішити будь-які завдання. Якщо планували розпочати новий проєкт – сьогодні ідеальний день. Або ж закінчіть до кінця всі справи, які зараз є, щоб вихідними максимально релаксувати.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 8 серпня для Тельців
Тельці сьогодні будуть в центрі уваги. Будьте відкриті до нових знайомств, адже сьогодні вони у вас точно будуть.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 8 серпня для Близнюків
Близнюкам у п'ятницю варто контролювати свої витрати й утриматися від імпульсивних покупок. На тлі фінансового питання у вас також може виникнути напруження у стосунках.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 8 серпня для Раків
Раки сьогодні захочуть побути на самоті. Це той час, коли вам варто зосередитися на своїх внутрішніх потребах. Якщо відчуєте, що не справляєтесь з емоційним навантаженням, яке є, зверніться до психолога.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 8 серпня для Левів
Сьогодні Левам варто проаналізувати свій стан, подумати, чи все в житті ви робите правильно. Ймовірно, найближчим часом доведеться наважитися на радикальні зміни, щоб не загубити себе.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 8 серпня для Дів
Дівам сьогодні варто бути уважними до деталей. Так ви зможете ефективно виконувати робочі завдання та покажете відмінний результат. Керівництво буде задоволене і згодом нагородить вас.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 8 серпня для Терезів
Кінець робочого тижня у Терезів буде наповнений гармонією та спокоєм. Вам варто використати цей час для покращення стосунків з рідними людьми.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 8 серпня для Скорпіонів
Скорпіони сьогодні зіштовхнуться з певними проблемами, але завдяки наполегливості зможуть ефективно їх подолати. Увечері обов'язково відпочиньте, зараз вам це необхідно.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 8 серпня для Стрільців
Стрільцям радять зосередитися на подальших цілях. Заручіться підтримкою близьких людей, щоб бути сповненими сил та впевненості, що ви не самі.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 8 серпня для Козорогів
Козорогам потрібно побороти невпевненість у власних силах і нарешті показати себе на найвищому рівні. Не бійтеся викликів, ви зі всім впораєтесь.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 8 серпня для Водоліїв
Водоліям варто звернути увагу на свій емоційний стан. Якщо відчуваєте, що втомилися – візьміть відпустку й проведіть час так, як давно хотіли.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 8 серпня для Риб
Риби, проведіть цю п'ятницю наодинці, розберіться з думками. Якщо погода дозволяє, прогуляйтесь в парку або поїдьте за місто. Це саме те, чого вам давно бракує.