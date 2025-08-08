Важливо завжди ставити себе та своє здоров'я на перше місце, особливо зараз, коли ми живемо у постійному стресі. Повний гороскоп на всіх знаків зодіаку на п'ятницю, 8 серпня, читайте на LifeStyle 24.

Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 серпня для Овнів

Ця п'ятниця буде для Овнів дуже активною. Ви відчуєте приплив енергії, тож з легкістю зможете ефективно вирішити будь-які завдання. Якщо планували розпочати новий проєкт – сьогодні ідеальний день. Або ж закінчіть до кінця всі справи, які зараз є, щоб вихідними максимально релаксувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 серпня для Тельців

Тельці сьогодні будуть в центрі уваги. Будьте відкриті до нових знайомств, адже сьогодні вони у вас точно будуть.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 серпня для Близнюків

Близнюкам у п'ятницю варто контролювати свої витрати й утриматися від імпульсивних покупок. На тлі фінансового питання у вас також може виникнути напруження у стосунках.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 серпня для Раків

Раки сьогодні захочуть побути на самоті. Це той час, коли вам варто зосередитися на своїх внутрішніх потребах. Якщо відчуєте, що не справляєтесь з емоційним навантаженням, яке є, зверніться до психолога.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 8 серпня для Левів

Сьогодні Левам варто проаналізувати свій стан, подумати, чи все в житті ви робите правильно. Ймовірно, найближчим часом доведеться наважитися на радикальні зміни, щоб не загубити себе.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 серпня для Дів

Дівам сьогодні варто бути уважними до деталей. Так ви зможете ефективно виконувати робочі завдання та покажете відмінний результат. Керівництво буде задоволене і згодом нагородить вас.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 серпня для Терезів

Кінець робочого тижня у Терезів буде наповнений гармонією та спокоєм. Вам варто використати цей час для покращення стосунків з рідними людьми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 серпня для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні зіштовхнуться з певними проблемами, але завдяки наполегливості зможуть ефективно їх подолати. Увечері обов'язково відпочиньте, зараз вам це необхідно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 серпня для Стрільців

Стрільцям радять зосередитися на подальших цілях. Заручіться підтримкою близьких людей, щоб бути сповненими сил та впевненості, що ви не самі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 серпня для Козорогів

Козорогам потрібно побороти невпевненість у власних силах і нарешті показати себе на найвищому рівні. Не бійтеся викликів, ви зі всім впораєтесь.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 серпня для Водоліїв

Водоліям варто звернути увагу на свій емоційний стан. Якщо відчуваєте, що втомилися – візьміть відпустку й проведіть час так, як давно хотіли.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 серпня для Риб

Риби, проведіть цю п'ятницю наодинці, розберіться з думками. Якщо погода дозволяє, прогуляйтесь в парку або поїдьте за місто. Це саме те, чого вам давно бракує.