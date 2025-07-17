3 знаки зодіаку, які в ретроградний Меркурій отримають добру новину

Ретроградний Меркурій часто асоціюється з плутаниною, затримками й непорозуміннями. Однак деяким знакам пощастить трохи більше, адже саме в цей період вони можуть отримати добру звістку.

Телець, Терези та Козоріг, ретроградний Меркурій – не лише про проблеми, це ще й шанс завершити, переосмислити й отримати те, що давно належало саме вам, пише LifeStyle24.

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Телець

Терпіння Тельців нарешті буде винагороджене. Є шанс, що саме у період ретроградного Меркурія з цим знаком зв'яжуться люди, з якими давно не було контакту, або з'явиться відповідь на запитання, яке давно "висіло" у повітрі. Тельцям треба просто приготуватись до сприятливого періоду.

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Терези

Новина, яка прийде, допоможе закрити давнє питання або розв'язати ситуацію, що довго не давала спокою. Це може бути вибачення, прояснення стосунків або несподівана можливість у роботі. Минуле повернеться, але з добрими намірами.

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Козоріг

Козороги отримають підтвердження, що їхні зусилля не були даремними. Добра звістка може стосуватись професійної діяльності, навчання або житлових питань. Ретроградний Меркурій відкриє шлях туди, де раніше були перешкоди.

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Кінець липня буде також сприятливим для деяких знаків. Їм пощастить витягнути щасливий білет долі.