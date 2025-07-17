Не забувайте, що ввечері треба відновлювати ресурс, який витрачали впродовж дня, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Хто зі знаків зодіаку до кінця липня витягне щасливий білет долі

Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 17 липня для Овнів

Чимало запланованих зустрічей сьогодні зірвуться. Однак перейматись не варто, бо ця історія не коштує зайвих нервів і сил.

Гороскоп на 17 липня для Тельців

Гороскоп на 17 липня для Тельців

Поганий настрій супроводжуватиме Тельців увесь день. Легковажність стане на заваді розв'язанню важливих справ, тому всі зусилля будуть даремні.

Гороскоп на 17 липня для Близнюків

Гороскоп на 17 липня для Близнюків

Ваше завдання на день – зробити крок уперед. Якщо добре продумаєте стратегію, то отримаєте швидкий успіх.

Гороскоп на 17 липня для Раків

Гороскоп на 17 липня для Раків

Ракам важко даватиметься примирення з помилками, яких вони припустились. Щоб змінити вектор думок, спробуйте потурбуватись про свої здоров'я та красу.

Гороскоп на 17 липня для Левів

Гороскоп на 17 липня для Левів

Не відмовляйтесь від неординарних пропозицій, адже завдяки цьому зможете у майбутньому проявити себе. Останнім часом самовпевненість Левів дещо підкосилась, тому, можливо, варто це змінити.

Гороскоп на 17 липня для Дів

Гороскоп на 17 липня для Дів

Діви зустрінуть співрозмовника, з яким зав'яжеться цікава розмова. Ця зустріч додасть чимало енергії, а також покращить настрій.

Гороскоп на 17 липня для Терезів

Гороскоп на 17 липня для Терезів

Четвер буде найкращим днем у тижні для Терезів. Ранок почнеться з гарного настрою й буде можливість досягнути успіху.

Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів

Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів

Приділіть час близьким людям. Відверті розмови підкажуть куди треба рухатись далі.

Гороскоп на 17 липня для Стрільців

Гороскоп на 17 липня для Стрільців

На Стрільців чекає важкий день, тому всі справи доведеться вирішувати під впливом негативних емоцій. Астрологи рекомендують зробити паузу, щоб видихнути й спробувати все спочатку.

Гороскоп на 17 липня для Козорогів

Гороскоп на 17 липня для Козорогів

З обережністю ставтесь до нових знайомств, адже побудувати серйозні стосунки не вийде. Краще займіться плануванням майбутньої подорожі.

Гороскоп на 17 липня для Водоліїв

Гороскоп на 17 липня для Водоліїв

Водолії матимуть конфлікт із керівництвом. Астрологи рекомендують зробити перший крок до примирення.

Гороскоп на 17 липня для Риб

Гороскоп на 17 липня для Риб

Сьогодні не той день, коли треба зав'язувати любовні стосунки. Краще проведіть вільний час удома, щоб завтра бути більш бадьорими.

Дуже часто постійний сум погіршує стан життя. Деякі знаки, які тривалий час перебували у такому настрої, нарешті зможуть позбутись кайданів тягаря.