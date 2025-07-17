Не забувайте, що ввечері треба відновлювати ресурс, який витрачали впродовж дня, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Хто зі знаків зодіаку до кінця липня витягне щасливий білет долі

Гороскоп на 17 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 17 липня для Овнів

Чимало запланованих зустрічей сьогодні зірвуться. Однак перейматись не варто, бо ця історія не коштує зайвих нервів і сил.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 17 липня для Тельців

Поганий настрій супроводжуватиме Тельців увесь день. Легковажність стане на заваді розв'язанню важливих справ, тому всі зусилля будуть даремні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 17 липня для Близнюків

Ваше завдання на день – зробити крок уперед. Якщо добре продумаєте стратегію, то отримаєте швидкий успіх.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 17 липня для Раків

Ракам важко даватиметься примирення з помилками, яких вони припустились. Щоб змінити вектор думок, спробуйте потурбуватись про свої здоров'я та красу.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 17 липня для Левів

Не відмовляйтесь від неординарних пропозицій, адже завдяки цьому зможете у майбутньому проявити себе. Останнім часом самовпевненість Левів дещо підкосилась, тому, можливо, варто це змінити.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 17 липня для Дів

Діви зустрінуть співрозмовника, з яким зав'яжеться цікава розмова. Ця зустріч додасть чимало енергії, а також покращить настрій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 17 липня для Терезів

Четвер буде найкращим днем у тижні для Терезів. Ранок почнеться з гарного настрою й буде можливість досягнути успіху.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 17 липня для Скорпіонів

Приділіть час близьким людям. Відверті розмови підкажуть куди треба рухатись далі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 17 липня для Стрільців

На Стрільців чекає важкий день, тому всі справи доведеться вирішувати під впливом негативних емоцій. Астрологи рекомендують зробити паузу, щоб видихнути й спробувати все спочатку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 17 липня для Козорогів

З обережністю ставтесь до нових знайомств, адже побудувати серйозні стосунки не вийде. Краще займіться плануванням майбутньої подорожі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 17 липня для Водоліїв

Водолії матимуть конфлікт із керівництвом. Астрологи рекомендують зробити перший крок до примирення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 17 липня для Риб

Сьогодні не той день, коли треба зав'язувати любовні стосунки. Краще проведіть вільний час удома, щоб завтра бути більш бадьорими.

Дуже часто постійний сум погіршує стан життя. Деякі знаки, які тривалий час перебували у такому настрої, нарешті зможуть позбутись кайданів тягаря.