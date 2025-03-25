Магія ретроградного Меркурія: на ці 3 знаки зодіаку очікують кардинальні зміни у житті

Як відомо, період ретроградного Меркурія триває від 15 березня до 7 квітня 2025 року. Не дивно, що деякі знаки зодіаку можуть зіштовхнутись з кардинальними змінами у житті.

Близнюки, Діва та Риби, астрологи рекомендують бути уважними до деталей, уникати ухвалення важливих рішень і ретельно перевіряти інформацію. Період ретроградного Меркурія є часом рефлексії, завершення старих справ і підготовки до нового етапу життя, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку доволі сильно відчує вплив ретроградного Меркурія. Це може проявитись у вигляді змін у професійній сфері або особистих стосунках. Варто підготуватись до непередбачуваних обставин й обов'язково зберігати гнучкість при ухваленні всіх рішень.

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Діва

У період ретроградного Меркурія точно треба очікувати на кардинальні зміни у житті. У цей час варто переглянути свої плани, реорганізацію та впровадження нових і цікавих підходів у буденність.

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Риби

Для цього знака зодіаку уже згаданий період стане часом глибокого самопізнання та внутрішніх трансформацій. Ретроградний Меркурій спонукатиме до перегляду цілей на життя та особистих переконань. Деякі ситуації вимагатимуть від Риб адаптації та ухвалення конкретних рішень.

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