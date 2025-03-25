Близнецы, Дева и Рыбы, астрологи рекомендуют быть внимательными к деталям, избегать принятия важных решений и тщательно проверять информацию. Период ретроградного Меркурия является временем рефлексии, завершения старых дел и подготовки к новому этапу жизни, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Этот знак зодиака довольно сильно почувствует влияние ретроградного Меркурия. Это может проявиться в виде изменений в профессиональной сфере или личных отношениях. Стоит подготовиться к непредсказуемым обстоятельствам и обязательно сохранять гибкость при принятии всех решений.

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Дева

В период ретроградного Меркурия точно надо ожидать кардинальных изменений в жизни. В это время стоит пересмотреть свои планы, реорганизацию и внедрение новых и интересных подходов в обыденность.

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Рыбы

Для этого знака зодиака уже упомянутый период станет временем глубокого самопознания и внутренних трансформаций. Ретроградный Меркурий будет побуждать к пересмотру целей на жизнь и личных убеждений. Некоторые ситуации потребуют от Рыб адаптации и принятия конкретных решений.

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