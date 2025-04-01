Овни зіштовхнуться з розчаруванням: гороскоп на 1 квітня

Сьогодні 1 квітня, а це означає нові виклики, перемоги та невдачі для кожного зі знаків зодіаку. Другий весняний місяць буде багатим на велику кількість подій, тому тримайтесь міцніше, бо легко точно не буде.

Зустрічайте новий місяць з бадьорим настроєм, щоб задати собі тон на наступні дні, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 квітня для Овнів

Ранок почнеться з розчарування. Усі справи підуть коту під хвіст, але картати себе за розгубленість точно не варто. Інші дні будуть більш успішними.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 квітня для Тельців

Тельці наблизяться до своєї мрії. Позитивно ставтесь до життя, а день присвятіть головному бажанню, щоб швидше отримати те, про що мрієте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 квітня для Близнюків

Близнюкам прогнозують скандал із керівництвом. Ба більше, вашу думку визнають правдивою, що закріпить авторитет.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 квітня для Раків

Ракам варто більше подбати про родинні стосунки. Також попросіть вибачення у далекого родича, якого образили грубим словом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 квітня для Левів

Новаторські ідеї Левів приємно здивують керівництво. Можете розраховувати на невеличку премію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 квітня для Дів

Сьогодні треба зайнятись буденними справами та оздоровленням. Більше часу приділяйте собі та власним потребам.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 квітня для Терезів

День буде бентежним. Зранку чимало справ вимагатимуть рішучості, а в другій половині дня розраховуйте на несподіванку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів

У Скорпіонів буде день, про який вони мріяли. Все йтиме за планом, а несподіваний фінансовий прибуток відіграє важливу роль у житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 квітня для Стрільців

На Стрільців очікує велика кількість роботи та спілкування з малознайомими людьми. Сьогодні треба уважно ставитись до всіх цифр і перерахунків.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 квітня для Козорогів

Друзі потребуватимуть вашої допомоги. Ввечері вируште на прогулянку, щоб морально відпочити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв

Для Водоліїв місяць розпочнеться з серйозних фінансових викликів. Великі витрати та покупки доведеться відкласти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 квітня для Риб

Рибам треба дочекатись слушного моменту, щоб проявити себе. У любовній сфері прогнозують тільки успіх.

Любовний гороскоп на квітень 2025 комусь прогнозує шалене кохання, а хтось має поставити крапку у стосунках.