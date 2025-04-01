Овни зіштовхнуться з розчаруванням: гороскоп на 1 квітня
Сьогодні 1 квітня, а це означає нові виклики, перемоги та невдачі для кожного зі знаків зодіаку. Другий весняний місяць буде багатим на велику кількість подій, тому тримайтесь міцніше, бо легко точно не буде.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Зустрічайте новий місяць з бадьорим настроєм, щоб задати собі тон на наступні дні, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 квітня для Овнів
Ранок почнеться з розчарування. Усі справи підуть коту під хвіст, але картати себе за розгубленість точно не варто. Інші дні будуть більш успішними.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 квітня для Тельців
Тельці наблизяться до своєї мрії. Позитивно ставтесь до життя, а день присвятіть головному бажанню, щоб швидше отримати те, про що мрієте.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 квітня для Близнюків
Близнюкам прогнозують скандал із керівництвом. Ба більше, вашу думку визнають правдивою, що закріпить авторитет.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 квітня для Раків
Ракам варто більше подбати про родинні стосунки. Також попросіть вибачення у далекого родича, якого образили грубим словом.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 квітня для Левів
Новаторські ідеї Левів приємно здивують керівництво. Можете розраховувати на невеличку премію.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 квітня для Дів
Сьогодні треба зайнятись буденними справами та оздоровленням. Більше часу приділяйте собі та власним потребам.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 квітня для Терезів
День буде бентежним. Зранку чимало справ вимагатимуть рішучості, а в другій половині дня розраховуйте на несподіванку.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів
У Скорпіонів буде день, про який вони мріяли. Все йтиме за планом, а несподіваний фінансовий прибуток відіграє важливу роль у житті.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 квітня для Стрільців
На Стрільців очікує велика кількість роботи та спілкування з малознайомими людьми. Сьогодні треба уважно ставитись до всіх цифр і перерахунків.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 квітня для Козорогів
Друзі потребуватимуть вашої допомоги. Ввечері вируште на прогулянку, щоб морально відпочити.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв
Для Водоліїв місяць розпочнеться з серйозних фінансових викликів. Великі витрати та покупки доведеться відкласти.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 квітня для Риб
Рибам треба дочекатись слушного моменту, щоб проявити себе. У любовній сфері прогнозують тільки успіх.
Любовний гороскоп на квітень 2025 комусь прогнозує шалене кохання, а хтось має поставити крапку у стосунках.