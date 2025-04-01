Зустрічайте новий місяць з бадьорим настроєм, щоб задати собі тон на наступні дні, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Квітень на порозі: що підготували зірки для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 квітня для Овнів

Ранок почнеться з розчарування. Усі справи підуть коту під хвіст, але картати себе за розгубленість точно не варто. Інші дні будуть більш успішними.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 квітня для Тельців

Тельці наблизяться до своєї мрії. Позитивно ставтесь до життя, а день присвятіть головному бажанню, щоб швидше отримати те, про що мрієте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 квітня для Близнюків

Близнюкам прогнозують скандал із керівництвом. Ба більше, вашу думку визнають правдивою, що закріпить авторитет.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 квітня для Раків

Ракам варто більше подбати про родинні стосунки. Також попросіть вибачення у далекого родича, якого образили грубим словом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 квітня для Левів

Новаторські ідеї Левів приємно здивують керівництво. Можете розраховувати на невеличку премію.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 квітня для Дів

Сьогодні треба зайнятись буденними справами та оздоровленням. Більше часу приділяйте собі та власним потребам.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 квітня для Терезів

День буде бентежним. Зранку чимало справ вимагатимуть рішучості, а в другій половині дня розраховуйте на несподіванку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів

У Скорпіонів буде день, про який вони мріяли. Все йтиме за планом, а несподіваний фінансовий прибуток відіграє важливу роль у житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 квітня для Стрільців

На Стрільців очікує велика кількість роботи та спілкування з малознайомими людьми. Сьогодні треба уважно ставитись до всіх цифр і перерахунків.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 квітня для Козорогів

Друзі потребуватимуть вашої допомоги. Ввечері вируште на прогулянку, щоб морально відпочити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв

Для Водоліїв місяць розпочнеться з серйозних фінансових викликів. Великі витрати та покупки доведеться відкласти.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 квітня для Риб

Рибам треба дочекатись слушного моменту, щоб проявити себе. У любовній сфері прогнозують тільки успіх.

Любовний гороскоп на квітень 2025 комусь прогнозує шалене кохання, а хтось має поставити крапку у стосунках.