Терези захочуть провести день у тиші: гороскоп на 2 березня
Попри те, що сьогодні неділя, розслабитись вийде далеко не всім. Астрологи кажуть, що на декого чекає чергове випробування.
Якщо хочете мати козир у рукаві, то поспішіть дізнатись, що підготував для вас сьогоднішній день, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 2 березня для Овнів
Сьогодні в Овнів працюватиме закон карми. Якщо раніше зробили щось погане, то відчуєте це на собі. Якщо віддавали перевагу хорошим вчинкам, то отримаєте відповідну нагороду.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 2 березня для Тельців
У Тельців буде цікавий день. Ранок пройде чітко за планом, а вечір проведете у компанії давнього друга чи подруги.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 2 березня для Близнюків
Якщо планували вилазку з дому, то у громадському транспорті уважно стежте за особистими речами. Є ймовірність того, що можете стати жертвою крадіїв.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 2 березня для Раків
Віддайте перевагу конкретним завданням. Вони мають бути такими, що принесуть результат.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 2 березня для Левів
Леви отримають чимало претензій. Деякі звинувачення дійсно будуть правдою, тому слід зробити все, щоб повернути собі авторитет.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 2 березня для Дів
Родичі сьогодні можуть запросити вас у гості. Однак астрологи рекомендують ввічливо відмовитись і перенести зустріч на інший день.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 2 березня для Терезів
Важкий робочий тиждень дасться у знаки, тому сьогодні Терези потребуватимуть тиші. Настав час відсторонитись від усього та присвятити вільний час собі та власним бажанням.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 2 березня для Скорпіонів
Від Скорпіонів вимагатимуть рішучості та цілеспрямованості. Навіть складні завдання даватимуться вам легко.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 2 березня для Стрільців
Активність у домашніх справах буде на першому місці. Увечері виберіться на прогулянку вечірнім містом чи селом.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 2 березня для Козорогів
День буде наповнений емоціями та душевним спілкуванням. Більше часу приділіть коханій людині, родичам і друзям.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 2 березня для Водоліїв
На Водоліїв очікує приємний сюрприз. Можливо, він буде у вигляді несподіваного фінансового надходження.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 2 березня для Риб
Рибам треба відповідально поставитись до домашніх справ. З ними краще не відтягувати, щоб не збільшувати кількість завдань.