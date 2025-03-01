Близнюки та Риби, пошук себе – це не тільки процес подорожі світом, а й робота над внутрішнім собою, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Близнюків називають справжніми шукачами сенсу життя. Вони знаходяться у постійному пошуку розуміння, хто вони, змінюючи захоплення, роботу чи місце проживання. Для цього знака зодіаку важливо знайти стабільність. Вони використовують спілкування, подорожі та нові знання, однак часто не можуть зрозуміти, що насправді їм потрібно. Декому може бути важко жити у постійному невизначені.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Усім відомо, що Риби живуть у світ мрій і фантазій, тому пошуки себе – це частина їхнього життя. Вони можуть загубитись між реальністю та власним уявленням про світ. Цей знак зодіаку вдається до зміни захоплень, роботи чи принципів, що залежить від поточного емоційного стану. Шлях самопізнання проходить через творчість, духовні практики та внутрішній діалог.

Гороскоп для Риб