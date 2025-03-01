Близнецы и Рыбы, поиск себя – это не только процесс путешествия по миру, но и работа над внутренним собой, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Близнецов называют настоящими искателями смысла жизни. Они находятся в постоянном поиске понимания, кто они, меняя увлечение, работу или место жительства. Для этого знака зодиака важно обрести стабильность. Они используют общение, путешествия и новые знания, однако часто не могут понять, что на самом деле им нужно. Некоторым может быть тяжело жить в постоянном неопределении.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Всем известно, что Рыбы живут в мир грез и фантазий, поэтому поиски себя – это часть их жизни. Они могут потеряться между реальностью и собственным представлением о мире. Этот знак зодиака прибегает к смене увлечений, работы или принципов, что зависит от текущего эмоционального состояния. Путь самопознания проходит через творчество, духовные практики и внутренний диалог.

Гороскоп для Рыб