Раки – настоящие романтики, ищущих глубоких чувств, уюта и преданности. Они готовы все отдавать партнеру, однако не каждый может справиться с таким уровнем чувствительности, пишет LifeStyle24.

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Телец

Такой союз очень часто складывается для создания долгих и крепких отношений. Тельцы обеспечивают чувство защиты, стабильности и поддержки. Вместе они могут создать уютный дом, где будут царить любовь и гармония. Тельцы учат Раков не проникаться мелочами, а Раки отвечают нежностью и заботой.

Скорпион

Страсть этого зодиака знака идеально сочетается с чувственностью Раков. Их связь строится на глубоких эмоциях и взаимопонимании. Такая пара поддерживает друг друга в сложные моменты, что позволяет вместе испытывать самые яркие эмоции. В этом союзе чувства крепчают с годами.

Скорпион и Рак – идеальная пара / Фото Freepik

Рыбы

Такую пару называют союзом мечтателей. Они хорошо понимают друг друга на интуитивном уровне и делятся сокровенными переживаниями. Рак и Рыбы способны вместе создать мир, где будут царить любовь, гармония и уважение.

С кем Ракам лучше не строить отношения

Овны будут слишком импульсивными и прямолинейными, что глубоко ранит Раков; Близнецы не стабильны для серьезных отношений, а Водолеи нуждаются в свободе, что противоречит желанию Раков создать уютное семейное гнездышко.