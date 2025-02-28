В первый весенний месяц нужно слушать свое сердце, но и не забывать о рациональности. Дайте шанс новым знакомствам и не бойтесь проявлять свои чувства, пишет Lifestyle24.

Не упустите Март на носу: узнайте, что звезды готовят для вашего знака зодиака

Любовный гороскоп на март для всех знаков зодиака

Овен (21 марта– 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овнов на март

Март – это месяц Овнов. Этот знак зодиака сможет найти гармонию в отношениях, а вот одинокие представители могут встретить кого-то особенного во второй половине месяца. Астрологи рекомендуют не спешить с решениями, чтобы не испугать потенциального партнера.

Телец (21 апреля– 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельцов на март

Весной Тельцы будут желать стабильности и тепла. Этот месяц подарит шанс на примирение или укрепление отношений. Одиноким представителям следует быть внимательными к людям из прошлого, возможно, кому-то следует дать второй шанс.

Близнецы (21 мая– 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на март

Флирт и новые знакомства – лозунг первого весеннего месяца. Одинокие Близнецы окажутся в центре внимания, однако с выбором спешить не следует. В паре же могут возникнуть недоразумения, но все решится тогда, когда услышите своего партнера.

Рак (22 июня– 22 июля)

Любовный гороскоп для Раков на март

Март станет выдающимся месяцем в любовных вопросах. Если давно хотели поговорить о чувствах, то время пришло. Одинокий знак зодиака должен быть открыт к новым знакомствам.

Лев (23 июля– 22 августа)

Любовный гороскоп для Львов на март

Львы привлекут к себе много внимания, однако есть риск упустить шанс на настоящую любовь среди потока флирта.

Дева (23 августа– 23 сентября)

Любовный гороскоп для Дев на март

У Дев март будет спокоен в романтической сфере. Если же до сих пор нет второй половинки, то в этом месяце будет шанс ее встретить через друзей или работу.

Весы (24 сентября– 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на март

Романтика уже давно витает в воздухе. Весам стоит больше времени уделять партнеру, а вот одиноким представителям следует обратить внимание на знакомства во время путешествий и культурных мероприятий.

Скорпион (24 октября– 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпионов на март

Март будет полон страсти, однако следует избегать интриг и тайн. В отношениях будьте честны, чтобы не потерять доверие.

Стрелец (23 ноября– 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельцов на март

Если вы уже долгое время находитесь в отношениях, то следует восстановить романтику. Придумайте что-нибудь такое, что вернет страсть в отношения.

Козорог (22 декабря– 20 января)

Любовный гороскоп для Козерогов на март

В марте Козероги сосредоточат внимание на работе, однако прогноз рекомендует сделать приоритет во внимание любимому человеку. Одиноким представителям следует чаще выходить в люди, ведь судьбоносное знакомство может произойти в самый неожиданный момент.

Водолей (21 января– 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолеев на март

В марте Водолеи будут желать свободы, но одновременно будут хотеть любви. Астрологи рекомендуют попытаться найти баланс и не бояться открывать свое сердце.

Рыбы (21 февраля– 20 марта)

Любовный гороскоп для рыб на март

Март может подарить Рыбам судьбоносную встречу. С партнером возможны романтические вечера, путешествия или даже признание.