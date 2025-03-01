Раки – справжні романтики, які шукають глибоких почуттів, затишку та відданості. Вони готові все віддавати партнеру, однак не кожен може впоратись з таким рівнем чутливості, пише LifeStyle24.

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Телець

Такий союз дуже часто складається для створення довгих і міцних стосунків. Тельці забезпечують відчуття захисту, стабільності та підтримки. Разом вони можуть створити затишний дім, де пануватимуть любов і гармонія. Тельці вчать Раків не перейматись дрібницями, а Раки відповідають ніжністю і турботою.

Скорпіон

Пристрасть цього знака зодіаку ідеально поєднується з чуттєвістю Раків. Їхній зв'язок будується на глибоких емоціях і взаєморозумінні. Така пара підтримує одне одного у складні моменти, що дозволяє разом переживати найяскравіші емоції. У цьому союзі почуття лиш міцнішають з роками.

Скорпіон і Рак – ідеальна пара / Фото Freepik

Риби

Таку пару називають союзом мрійників. Вони добре розуміють одне одного на інтуїтивному рівні та діляться найпотаємнішими переживаннями. Рак і Риби здатні разом створити світ, де пануватимуть любов, гармонія та повага.

З ким Ракам краще не будувати стосунки

Овни будуть занадто імпульсивними та прямолінійними, що глибоко ранить Раків; Близнюки не є стабільними для серйозних стосунків, а Водолії потребують свободи, що суперечить бажанню Раків створити затишне родинне гніздечко.