Якщо хочете мати козир у рукаві, то поспішіть дізнатись, що підготував для вас сьогоднішній день, пише LifeStyle24.

Цікаво Нескінченний квест: 2 знаки зодіаку, які постійно у пошуках самих себе

Гороскоп на 2 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 2 березня для Овнів

Сьогодні в Овнів працюватиме закон карми. Якщо раніше зробили щось погане, то відчуєте це на собі. Якщо віддавали перевагу хорошим вчинкам, то отримаєте відповідну нагороду.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 2 березня для Тельців

У Тельців буде цікавий день. Ранок пройде чітко за планом, а вечір проведете у компанії давнього друга чи подруги.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 2 березня для Близнюків

Якщо планували вилазку з дому, то у громадському транспорті уважно стежте за особистими речами. Є ймовірність того, що можете стати жертвою крадіїв.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 2 березня для Раків

Віддайте перевагу конкретним завданням. Вони мають бути такими, що принесуть результат.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 2 березня для Левів

Леви отримають чимало претензій. Деякі звинувачення дійсно будуть правдою, тому слід зробити все, щоб повернути собі авторитет.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 2 березня для Дів

Родичі сьогодні можуть запросити вас у гості. Однак астрологи рекомендують ввічливо відмовитись і перенести зустріч на інший день.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 2 березня для Терезів

Важкий робочий тиждень дасться у знаки, тому сьогодні Терези потребуватимуть тиші. Настав час відсторонитись від усього та присвятити вільний час собі та власним бажанням.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 2 березня для Скорпіонів

Від Скорпіонів вимагатимуть рішучості та цілеспрямованості. Навіть складні завдання даватимуться вам легко.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 2 березня для Стрільців

Активність у домашніх справах буде на першому місці. Увечері виберіться на прогулянку вечірнім містом чи селом.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 2 березня для Козорогів

День буде наповнений емоціями та душевним спілкуванням. Більше часу приділіть коханій людині, родичам і друзям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 2 березня для Водоліїв

На Водоліїв очікує приємний сюрприз. Можливо, він буде у вигляді несподіваного фінансового надходження.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 2 березня для Риб

Рибам треба відповідально поставитись до домашніх справ. З ними краще не відтягувати, щоб не збільшувати кількість завдань.