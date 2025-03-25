Тельці роздують з мухи слона: гороскоп на 25 березня

Останній березневий тиждень буде багатим на перемоги, програші, новини та сумніви. Кожен отримає те, на що заслуговує.

Якщо цікаво, що доля підготувала саме для вас, то поспішіть про це дізнатись у нашому щоденному гороскопі, пише LifeStyle24.

Важливо Місячний календар на квітень: які дні будуть сприятливими, а які – небезпечними

Гороскоп на 25 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 25 березня для Овнів

Не поспішайте навантажувати себе роботою, а спробуйте оптимізувати час. Увечері розраховуйте на приємну розмову.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 25 березня для Тельців

Якимось чином Тельці створять собі проблему, якої можна було б уникнути. Якщо вчасно візьмуть себе в руки, то зможуть її розв'язати за короткий проміжок часу.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 25 березня для Близнюків

День буде чудовим. Впевненість у власних силах переповнюватиме Близнюків, тому найскладніші завдання даватимуться дуже легко.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 25 березня для Раків

Якщо вас щось турбує, то зверніться за допомогою до відповідного фахівця. Не покладайтесь на власні сили та запити в гугл.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 25 березня для Левів

Спілкування з людьми даватиметься легко. А нові знайомства можуть принести бонуси, які точно будуть корисними.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 25 березня для Дів

Повикидайте зі свого будинку весь непотріб. Таким чином з'явиться місце для чогось нового та корисного.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 25 березня для Терезів

Терезам доведеться відновити старі зв'язки. Можливо, це буде той крок, якого бракувало у вашому житті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 25 березня для Скорпіонів

Вівторок слід розпочати з першочергових справ. Візьміть усе у свої руки та не бійтесь ухвалювати серйозних рішень.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 25 березня для Стрільців

Не форсуйте події. Дотримуйтесь спокою та не намагайтесь перетягнути ковдру на себе.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 25 березня для Козорогів

Козороги отримають пропозицію, від якої точно не зможуть відмовитись. А що це буде – справжня загадка.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 25 березня для Водоліїв

Водоліям захочеться попрацювати над плануванням життя. Крім того, з'явиться декілька важливих завдань, які потребуватимуть швидкої реакції.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 25 березня для Риб

Уважно ставтесь до знаків долі. Астрологи кажуть, що ніяк не можете помітити того, що хтось намагається наполегливо проявити знаки уваги.

На жаль, любовний гороскоп прогнозує зраду партнера вже у квітні.