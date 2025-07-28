У Скорпіонів буде вдалий день, а от Стрільцям ніхто не позаздрить: гороскоп на 28 липня

Щоб зміцнити свій статус і авторитет, варто старанніше виконувати роботу. А от лінь може стати найбільшим ворогом.

Усі секрети дня шукайте у гороскопі від астрологів, пише LifeStyle24.

Цікаво 2 знаки зодіаку, які вже в серпні повернуться до колишніх – відповідь здивує

Гороскоп на 28 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 липня для Овнів

Овнам вдасться зробити більше, ніж планувалось. Такий розвиток подій додасть позитивної енергії.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 липня для Тельців

Говірливість зіграє вам на руку. Використайте такий настрій у робочих цілях, можливо, саме на це чекає ваше керівництво.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 липня для Близнюків

Уважно придивляйтесь до того, що сьогодні їсте. Астрологи кажуть, що є високий ризик отруїтись.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 липня для Раків

До усіх завдань ставтесь спокійно і без поспіху. Іноді робочі будні можуть бути саме такими, але хвилюватись не варто.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 липня для Левів

Сьогодні сприятливий день для сімейних і душевних зустрічей. Присвятіть час людям, які дарують вам позитивні емоції.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 липня для Дів

Якщо хочете реалізувати свої цілі, то астрологи нагадують, що все має бути розплановано. Дотримуйтесь цієї поради й успіх не змусить на себе чекати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 липня для Терезів

Сімейні та побутові проблеми вимагатимуть вашої уваги. Дослухайтесь до інтуїції й все буде добре.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 липня для Скорпіонів

Зранку Скорпіони розберуться з великою кількістю справ. На роботі не буде проблем, а в особистому житті на вас чекають сюрпризи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 липня для Стрільців

А от Стрільцям не позаздрять, адже у них буде дуже багато завдань. У якийсь момент здаватиметься, що світ почав із вас глузувати.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 липня для Козорогів

Врівноваженість і спокій допомагатимуть Козорогам упродовж дня. А комунікабельність викличе інтерес до вашої персони.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 липня для Водоліїв

Сьогодні було б добре запланувати зустріч зі родичами, яких давно не бачили. А ближче до вечора астрологи прогнозують покращення фінансового становища.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 липня для Риб

У Риб почалась несприятлива смуга у житті. Сьогодні їх підведе погане самопочуття, через що доведеться залишитись вдома.

Вигідні пропозиції – це те, що може зіграти комусь на руку. Найближчим часом хтось опиниться у списку таких щасливців.