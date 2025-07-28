Все секреты дня ищите в гороскопе от астрологов, пишет LifeStyle24.

Интересно 2 знака зодиака, которые уже в августе вернутся к прежним – ответ удивит

Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 июля для Овнов

Овнам удастся сделать больше, чем планировалось. Такое развитие событий придаст положительной энергии.

Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Говорливость сыграет вам на руку. Используйте такой настрой в рабочих целях, возможно, именно этого ждет ваше руководство.

Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Внимательно присматривайтесь к тому, что сегодня едите. Астрологи говорят, что есть высокий риск отравиться.

Гороскоп на 28 июля для Раков

Гороскоп на 28 июля для Раков

Ко всем задачам относитесь спокойно и без спешки. Иногда рабочие будни могут быть именно такими, но волноваться не стоит.

Гороскоп на 28 июля для Львов

Гороскоп на 28 июля для Львов

Сегодня благоприятный день для семейных и душевных встреч. Посвятите время людям, которые дарят вам положительные эмоции.

Гороскоп на 28 июля для Дев

Гороскоп на 28 июля для Дев

Если хотите реализовать свои цели, то астрологи напоминают, что все должно быть распланировано. Следуйте этому совету и успех не заставит себя ждать.

Гороскоп на 28 июля для Весов

Гороскоп на 28 июля для Весов

Семейные и бытовые проблемы потребуют вашего внимания. Прислушайтесь к интуиции и все будет хорошо.

Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Утром Скорпионы разберутся с большим количеством дел. На работе не будет проблем, а в личной жизни вас ждут сюрпризы.

Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

А вот Стрельцам не позавидуют, ведь у них будет очень много задач. В какой-то момент будет казаться, что мир начал над вами смеяться.

Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Уравновешенность и спокойствие будут помогать Козерогам в течение дня. А коммуникабельность вызовет интерес к вашей персоне.

Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Сегодня было бы хорошо запланировать встречу с родственниками, которых давно не видели. А ближе к вечеру астрологи прогнозируют улучшение финансового положения.

Гороскоп на 28 июля для Рыб

Гороскоп на 28 июля для Рыб

У Рыб началась неблагоприятная полоса в жизни. Сегодня их подведет плохое самочувствие, из-за чего придется остаться дома.

Выгодные предложения – это то, что может сыграть кому-то на руку. В ближайшее время кто-то окажется в списке таких счастливчиков.