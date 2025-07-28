Все секреты дня ищите в гороскопе от астрологов, пишет LifeStyle24.

Интересно 2 знака зодиака, которые уже в августе вернутся к прежним – ответ удивит

Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 июля для Овнов

Овнам удастся сделать больше, чем планировалось. Такое развитие событий придаст положительной энергии.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 июля для Тельцов

Говорливость сыграет вам на руку. Используйте такой настрой в рабочих целях, возможно, именно этого ждет ваше руководство.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 июля для Близнецов

Внимательно присматривайтесь к тому, что сегодня едите. Астрологи говорят, что есть высокий риск отравиться.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 июля для Раков

Ко всем задачам относитесь спокойно и без спешки. Иногда рабочие будни могут быть именно такими, но волноваться не стоит.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 28 июля для Львов

Сегодня благоприятный день для семейных и душевных встреч. Посвятите время людям, которые дарят вам положительные эмоции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 28 июля для Дев

Если хотите реализовать свои цели, то астрологи напоминают, что все должно быть распланировано. Следуйте этому совету и успех не заставит себя ждать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 июля для Весов

Семейные и бытовые проблемы потребуют вашего внимания. Прислушайтесь к интуиции и все будет хорошо.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 июля для Скорпионов

Утром Скорпионы разберутся с большим количеством дел. На работе не будет проблем, а в личной жизни вас ждут сюрпризы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 июля для Стрельцов

А вот Стрельцам не позавидуют, ведь у них будет очень много задач. В какой-то момент будет казаться, что мир начал над вами смеяться.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 июля для Козерогов

Уравновешенность и спокойствие будут помогать Козерогам в течение дня. А коммуникабельность вызовет интерес к вашей персоне.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 июля для Водолеев

Сегодня было бы хорошо запланировать встречу с родственниками, которых давно не видели. А ближе к вечеру астрологи прогнозируют улучшение финансового положения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 июля для Рыб

У Рыб началась неблагоприятная полоса в жизни. Сегодня их подведет плохое самочувствие, из-за чего придется остаться дома.

Выгодные предложения – это то, что может сыграть кому-то на руку. В ближайшее время кто-то окажется в списке таких счастливчиков.