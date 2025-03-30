Дівам краще не сідати за кермо: гороскоп на 30 березня
Останні дні березня продовжують дивувати. Ймовірно, перший весняний місяць хоче залишити свій слід у життях кожного зі знаків зодіаку.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Сьогодні треба більше слухати, а менше говорити, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 30 березня для Овнів
Нікому не вірте на слово. Перевіряйте всю інформацію, яка може вплинути на ваше життя.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 30 березня для Тельців
Краще провести час на самоті. Займіться корисними справами та ні на кого не зважайте.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 30 березня для Близнюків
Варто орієнтуватись на якість роботи, а не на її кількість. Беріться тільки до тих справ, які точно зможете виконати.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 30 березня для Раків
Сьогодні у вашому житті не станеться жодних важливих змін. Однак астрологи рекомендують не вияснювати стосунки з близькими людьми.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 30 березня для Левів
Займіться сьогодні побутовими питаннями. За тиждень назбиралось чимало завдань, які варто виконати.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 30 березня для Дів
Астрологи рекомендують скористатись громадським транспортом, а не власним автомобілем. Є висока ймовірність отримати штраф або опинитись у травмонебезпечній ситуації.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 30 березня для Терезів
Сьогодні жодна зустріч не буде випадковою. Будьте певні, що незнайомець чи незнайомка зіграють у вашому житті важливу роль.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 30 березня для Скорпіонів
Скорпіонів хвилюватиме фінансове питання. Однак будьте спокійними, адже поруч є людина, яка не тільки підтримає, а й допоможе.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 30 березня для Стрільців
Не варто сваритись з другою половинкою. Запальний характер зробить тільки гірше.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 30 березня для Козорогів
Можливо, настав час вивчати якусь іноземну мову. Подумайте, що вас цікавить і беріться за справу.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 30 березня для Водоліїв
Якщо щось не виходить, то не намагайтесь будь-яким способом добитись бажаного. Також будьте обережними зі своїми висловлюваннями.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 30 березня для Риб
Сьогодні може здійснитись одна з ваших мрій, якщо докладете капельку зусиль. Не проґавте момент.
Є категорія знаків зодіаку, які постійно тікають від проблем. Якщо бажаєте дізнатись, про кого йде мова, то відповідь шукайте у нашому гороскопі.