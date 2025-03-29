Телець та Скорпіон, не бійтесь переглядати свої плани, пробувати щось нове та використовувати шанси, які підкидає доля, пише LifeStyle24.

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Телець

У цей період Тельці отримають справжній трамплін для змін. Це можуть бути шанс на підвищення, нова перспективна робота або розв'язання усіх питань. Всесвіт відверто натякає: якщо думали про новий проєкт чи зміну діяльності – настав час діяти й виходити з зони комфорту.

Гороскоп для Тельців

Скорпіон

Період ретроградного Меркурія стане часом внутрішнього зростання. Скорпіони зможуть знайти відповіді на всі важливі питання, позбутись старих страхів і навіть отримати другий шанс у коханні або кар'єрі. Крім того, до них можуть повернутись люди з минулого або ж нові можливості відкриються там, де не очікували. Інтуїція допоможе зробити правильний вибір.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на період ретроградного Меркурія комусь обіцяє кохання.