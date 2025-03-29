Телец и Скорпион, не бойтесь пересматривать свои планы, пробовать что-то новое и использовать шансы, которые подбрасывает судьба, пишет LifeStyle24.

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Телец

В этот период Тельцы получат настоящий трамплин для изменений. Это могут быть шанс на повышение, новая перспективная работа или решение всех вопросов. Вселенная откровенно намекает: если думали о новом проекте или смене деятельности – пришло время действовать и выходить из зоны комфорта.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

Период ретроградного Меркурия станет временем внутреннего роста. Скорпионы смогут найти ответы на все важные вопросы, избавиться от старых страхов и даже получить второй шанс в любви или карьере. Кроме того, к ним могут вернуться люди из прошлого или же новые возможности откроются там, где не ожидали. Интуиция поможет сделать правильный выбор.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на период ретроградного Меркурия кому-то обещает любовь.