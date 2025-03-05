Дівам краще залишитись дома: гороскоп на 5 березня
Для когось березень розпочинається зі справжніх загадок від астрологів. Однак хвилюватись не варто, усі про все дізнаються тоді, коли прийде відповідний час.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Порада на день для всіх знаків зодіаку – не нехтуйте елементарними правилами безпеки, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 5 березня для Овнів
В Овнів березневий день буде насичений особистими переживаннями. Щоб полегшити так званий тягар, спробуйте не брати на себе забагато відповідальності.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 5 березня для Тельців
Сьогодні варто більше часу присвятити близьким і коханій людині. Якщо на горизонті майорить скандал, то спробуйте його випередити, щоб згладити всі гострі кути.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 5 березня для Близнюків
Близнюки можуть сміливо братись за будь-яку роботу. День буде сприятливим для всіх сфер діяльності.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 5 березня для Раків
Ракам треба віддати перевагу дрібним питанням. Більш важливі справи перенесіть на завтра.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 5 березня для Левів
Левам треба запастись терпінням і силою. Зовсім скоро виникне ситуація, яка потребуватиме лідерських якостей і дипломатичності.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 5 березня для Дів
Астрологи наполегливо рекомендують залишитись дома. Вони не розкривають усіх карт, але переконані, що так буде краще.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 5 березня для Терезів
Терези виявлять бажання багато говорити. Ймовірно, це матиме позитивний вплив на важливу розмову, якої тривалий час уникали.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 5 березня для Скорпіонів
До обіду слід завершити всі справи. Астрологи рекомендують не зволікати з оплатою комунальних послуг.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 5 березня для Стрільців
День буде успішним, якщо добре виконуватимете роботу. Можливо, керівництво виявить бажання заохотити працьовитого члена команди хорошою премією.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 5 березня для Козорогів
Прораховуйте кожну дрібницю за яку сьогодні доведеться братись. Також не забувайте за духовний розвиток.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 5 березня для Водоліїв
Порівнюйте бажання з можливостями, щоб уникнути розчарувань. Ба більше, це золоте правило треба запам'ятати на все життя.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 5 березня для Риб
Проявіть ощадливість і не шукайте легких шляхів для заробітку. Краще проявіть себе відповідальним працівником, щоб підвищити рівень авторитету в компанії.