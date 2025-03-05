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lifestyle 24 Гороскоп Дівам краще залишитись дома: гороскоп на 5 березня
5 березня, 05:00
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Дівам краще залишитись дома: гороскоп на 5 березня

Квітослава Туз

Для когось березень розпочинається зі справжніх загадок від астрологів. Однак хвилюватись не варто, усі про все дізнаються тоді, коли прийде відповідний час.

Порада на день для всіх знаків зодіаку – не нехтуйте елементарними правилами безпеки, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 5 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 5 березня для Овнів

В Овнів березневий день буде насичений особистими переживаннями. Щоб полегшити так званий тягар, спробуйте не брати на себе забагато відповідальності.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 5 березня для Тельців

Сьогодні варто більше часу присвятити близьким і коханій людині. Якщо на горизонті майорить скандал, то спробуйте його випередити, щоб згладити всі гострі кути.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 5 березня для Близнюків

Близнюки можуть сміливо братись за будь-яку роботу. День буде сприятливим для всіх сфер діяльності.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 5 березня для Раків

Ракам треба віддати перевагу дрібним питанням. Більш важливі справи перенесіть на завтра.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 5 березня для Левів

Левам треба запастись терпінням і силою. Зовсім скоро виникне ситуація, яка потребуватиме лідерських якостей і дипломатичності.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 5 березня для Дів

Астрологи наполегливо рекомендують залишитись дома. Вони не розкривають усіх карт, але переконані, що так буде краще.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 5 березня для Терезів

Терези виявлять бажання багато говорити. Ймовірно, це матиме позитивний вплив на важливу розмову, якої тривалий час уникали.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 5 березня для Скорпіонів

До обіду слід завершити всі справи. Астрологи рекомендують не зволікати з оплатою комунальних послуг. 

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 5 березня для Стрільців

День буде успішним, якщо добре виконуватимете роботу. Можливо, керівництво виявить бажання заохотити працьовитого члена команди хорошою премією.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 5 березня для Козорогів

Прораховуйте кожну дрібницю за яку сьогодні доведеться братись. Також не забувайте за духовний розвиток.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 5 березня для Водоліїв

Порівнюйте бажання з можливостями, щоб уникнути розчарувань. Ба більше, це золоте правило треба запам'ятати на все життя.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 5 березня для Риб

Проявіть ощадливість і не шукайте легких шляхів для заробітку. Краще проявіть себе відповідальним працівником, щоб підвищити рівень авторитету в компанії.