Телець, Діва та Скорпіон, примирення можливе тільки тоді, коли обидві сторони готові працювати над помилками, пише Lifestyle24.

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Телець

Іноді Тельці можуть розірвати стосунки через непорозуміння або імпульсивність. У березні з'явиться можливість обговорити старі помилки та почати все з чистого аркуша. Астрологи рекомендують проявити терпіння, щоб була можливість вислухати партнера.

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Діва

Насправді Діви дуже глибоко переживають розрив стосунків. На початку весни цей знак зодіаку може отримати шанс на примирення з колишнім партнером завдяки щирій розмові. Якщо відчуваєте, що почуття ще живі, то відкрийте своє серце та зробіть перший крок.

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Скорпіон

Цей знак зодіаку майже ніколи не забуває минуле, навіть якщо він демонструє байдужість. Весною старі почуття можуть спалахнути з новою силою. Зірки рекомендують спробувати відновити стосунки, якщо вони справді важливі для вас.

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