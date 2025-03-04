Телец, Дева и Скорпион, примирение возможно только тогда, когда обе стороны готовы работать над ошибками, пишет Lifestyle24.

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Телец

Иногда Тельцы могут разорвать отношения из-за недоразумения или импульсивности. В марте появится возможность обсудить старые ошибки и начать все с чистого листа. Астрологи рекомендуют проявить терпение, чтобы была возможность выслушать партнера.

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Дева

На самом деле Девы очень глубоко переживают разрыв отношений. В начале весны этот знак зодиака может получить шанс на примирение с бывшим партнером благодаря искреннему разговору. Если чувствуете, что чувства еще живы, то откройте свое сердце и сделайте первый шаг.

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Скорпион

Этот знак зодиака почти никогда не забывает прошлое, даже если он демонстрирует равнодушие. Весной старые чувства могут вспыхнуть с новой силой. Звезды рекомендуют попробовать восстановить отношения, если они действительно важны для вас.

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