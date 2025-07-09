Водолії отримають довгоочікувану звістку: гороскоп на 9 липня

Якщо хтось має бажання братись за нові справи, то сьогодні сміливо можна це реалізувати. Будь-які сумніви краще загубити десь серед сірих буднів.

Астрологи рекомендують насолоджуватись кожною хвилиною літа, адже не так далеко сіра осінь, пише LifeStyle24.

Цікаво Астрологи назвали найчесніших серед усіх знаків зодіаку

Гороскоп на 9 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 липня для Овнів

Якщо планували переїзд, зустріч із друзями або неважку роботу, то не скасовуйте цих планів, адже вони мають шанси на успіх. Просто намагайтесь не надто перевтомлюватись.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 липня для Тельців

Якщо планували почати зайнятись спортом або позбутись шкідливої звички – це добрий день для початку. Зірки будуть на вашому боці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 липня для Близнюків

Близнюки забажають попри все відстоювати свою позицію. Однак цим варто користуватись у доречних ситуаціях, а не коли заманеться.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 липня для Раків

Раків наповнюватимуть сила та енергія. Рекомендація на сьогодні – не порівнюйте себе з кимось, бо ризикуєте зіпсувати собі настрій на рівному місці.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 липня для Левів

У Левів буде спокійний день. Віддайте перевагу тим справам, які приносять задоволення та гарний настрій.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 липня для Дів

На Дів чекає успіх у розробці бізнес-планів, проєктів і реалізації складних завдань. Успіх зірки гарантують.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 липня для Терезів

Терезам рекомендують влаштувати сімейну прогулянку або вечерю. Не забудьте, що близька людина чекає на вашу підтримку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 липня для Скорпіонів

Для Скорпіонів настав сприятливий час для стосунків, роботи або домашнього порядку. Вам буде легко заручитись підтримкою потрібних людей і впоратись з серйозними викликами.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 липня для Стрільців

Стрільці сьогодні можуть вирушати на шопінг. Можливо, вдасться завести нові знайомства.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 липня для Козорогів

На Козорогів чекає нове захоплення або легкий флірт. Астрологи прогнозують душевний спокій та щастя в особистому житті.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 липня для Водоліїв

Є висока ймовірність того, що Водолії отримають довгоочікувану новину. Уважно ставтесь до всіх почутих деталей, адже вони є частинами пазла майбутніх подій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 липня для Риб

У другій половині дня Риби отримають неприємну звістку через яку доведеться змінити плани. Поспішних рішень точно не варто ухвалювати.

Шалений прорив у липні чекає одразу на чотири знаки зодіаку. Нарешті станеться те, про що боялись навіть мріяти.