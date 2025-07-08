Діва та Стрілець, для вас чесність не просто риса, а стиль життя. Обидвоє не терпите фальші – ні в собі, ні в інших, пише LifeStyle24.

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Діва

Діви – аналітики й перфекціоністи. Вони прагнуть точності й справедливості в усьому, включно з комунікацією. Їм не потрібна брехня, бо факти – це їхня мова. Якщо цей знак щось говорить, то це або правда, або добре вивірене мовчання. І це має різні прояви.

Діви завжди скажуть, коли хтось помиляється, однак аргументують свою позицію.

Вони не лицеміритимуть, адже вважають таку поведінку безглуздою.

У конфліктах обирають чесну розмову, а не маніпуляції.

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Стрілець

Стрілець – це знак свободи, прямоти й філософського мислення. Він завжди говорить "як є", навіть якщо правда – це болючий ляпас. Для цього знака зодіаку брехня – це обмеження та втрата гідності.

Стрільці можуть бути різкими, але завжди щирими.

Вони не приховують своїх емоцій і думок, навіть у незручних ситуаціях.

Завжди прагнуть бути вільними, а свобода починається з правди.

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