Дева и Стрелец, для вас честность не просто черта, а стиль жизни. Оба не терпите фальши – ни в себе, ни в других, пишет LifeStyle24.

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Дева

Девы – аналитики и перфекционисты. Они стремятся к точности и справедливости во всем, включая коммуникацию. Им не нужна ложь, потому что факты – это их язык. Если этот знак что-то говорит, то это или правда, или хорошо выверенное молчание. И это имеет разные проявления.

Девы всегда скажут, когда кто-то ошибается, однако аргументируют свою позицию.

Они не будут лицемерить, ведь считают такое поведение бессмысленным.

В конфликтах выбирают честный разговор, а не манипуляции.

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Стрелец

Стрелец – это знак свободы, прямоты и философского мышления. Он всегда говорит "как есть", даже если правда – это болезненная пощечина. Для этого знака зодиака ложь – это ограничение и потеря достоинства.

Стрельцы могут быть резкими, но всегда искренними.

Они не скрывают своих эмоций и мыслей, даже в неловких ситуациях.

Всегда стремятся быть свободными, а свобода начинается с правды.

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