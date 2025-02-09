Дівам треба змінити імідж: гороскоп на 9 лютого
Астрологи вчергове наголошують на тому, щоб не боятись ставити перед собою цілі, які, на перший погляд, можуть видаватись недосяжними. Особлива увага та зосередженість стануть найкращими помічниками.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Якщо самі не повірите у власні сили, то замість вас цього не зробить більше ніхто, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 9 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 лютого для Овнів
Сьогодні краще менше говорити, а більше робити. Уникайте пліток і займіться розв'язанням нагальних проблем.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 лютого для Тельців
Складіть список справ про які весь час забуваєте та спробуйте виконати їх упродовж наступного тижня. Нові завдання можуть зачекати.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 лютого для Близнюків
Щоб уникнути краху, продумайте свій кожен наступний крок. За потреби зможете швидко підлаштуватись під зміни.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 лютого для Раків
Амурні справи у Раків ітимуть на найвищому рівні. На вечір можна запланувати прогулянку з особливою людиною, яка вже давно не приховує своїх почуттів.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 9 лютого для Левів
Використайте сьогоднішній день для налагодження знайомств і встановлення дружніх зв'язків. Гарне проведення часу – гарантоване.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 9 лютого для Дів
У Дів буде гарна можливість змінити свій імідж. Можна записатись до перукаря та оновити гардероб. Інших справ на цей день краще не планувати.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 лютого для Терезів
Сьогодні Терези можуть закласти першу цеглинку для початку важливих змін у житті. Навіть маленькі кроки зовсім скоро покажуть добрий результат.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 лютого для Скорпіонів
Скорпіонам слід більше прислухатись до себе. Можливо, настав час зайнятись самоосвітою, щоб відкрити нові зацікавлення.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 лютого для Стрільців
Стрільці вже давно не говорили компліментів своїм рідним. Настав час це виправляти, адже колись будете жалкувати, що не встигли так багато сказати.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 лютого для Козорогів
Приділіть більше часу на влаштування особистого життя. А обов'язки перед іншими відсуньте на другий план.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 лютого для Водоліїв
Обачність зайвою не буде, адже домашні клопоти заберуть на себе чимало зосередженості та уваги. Якщо дослухаєтесь до поради, то уникнете зайвих проблем.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 лютого для Риб
Якщо не братимете на себе зайвих зобов'язань, то зможете уникнути помилок. Не бійтесь відмовлятись від непосильної праці.